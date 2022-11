’Energiecompensatie slecht plan’

Hieruit blijkt dat de regeling voor particulieren niet juist is. Veel beter is om voor zowel particulieren als bedrijven de gasprijs van net voor de oorlog in de Oekraïne te nemen. Men dient uit te gaan van het gemiddelde verbruik over de laatste drie jaar, dat eenvoudig door de energiemaatschappijen is te herleiden, en dit dan in rekening te brengen. Gebruikt men méér dan dit gemiddelde dan geldt de hogere prijs, hierdoor blijft de prikkel om te bezuinigen. Met terugwerkende kracht deze regeling laten ingaan zodat niemand in grote problemen komt. Mochten de grote winsten makende energieleveranciers tekort komen dan kunnen zij aankloppen bij de overheid. Mede door de sancties tegen Rusland komen en kwamen particulieren en bedrijven in financiële problemen, de verantwoording dient dan ook daar bij de overheid neergelegd te worden. Het slecht doordachte plan van het kabinet geeft als resultaat dat velen er niet genoeg mee zijn geholpen en velen er juist beter van worden. Opnieuw een bewijs van incompetentie.

André Leijten, Marknesse