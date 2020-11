Uitslag stelling: ’Avondklok in regio vereist’

Sommige tegenstanders denken dat de invoering van een avondklok in dit jaargetijde helemaal niet nodig is. Zo laat één van hen weten: „Het is nu najaar, dus is het ’s avonds al niet zo druk op straat.” En velen verwachten dat de jeugd zich niet laat beteugelen door zo’n maatregel. „Jongeren blijven echt niet binnen bij een avondklok”, gelooft een deelnemer. Ook anderen zien er geen heil in. „Een avondklok is absurd want daarmee voorkom je niet dat jongeren bij elkaar komen en ook illegale feesten voorkom je er niet mee”, denkt een tegenstander.

Een avondklok roept bij sommigen ook negatieve associaties op over de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de zogeheten spertijd mochten mensen ’s avonds en ’s nachts niet op straat. „We leven niet meer in 1940. Zo’n maatregel gaat veel te ver”, foetert een opposant.

Toch meent een kleine meerderheid dat een avondklok in bepaalde regio’s met veel coronabesmettingen zoals Twente en Rotterdam noodzakelijk is in de strijd om de virusziekte eronder te krijgen. „In heel Nederland daalt het aantal positieve coronatesten, maar in sommige regio’s niet. Om het rond de feestdagen in december mogelijk te maken om familie te bezoeken, moeten we nu handelen”, vindt een voorstander van een avondklok.

Hoewel het aantal coronabesmettingen al een week gestaag daalt, menen de meesten dat zo’n ’straatverbod’ nodig is tegen feestende jongeren. Zo schrijft één van hen: „Het instellen van een avondklok zal het aantal thuisfeestjes sterk verminderen. En de meeste besmettingen gebeuren thuis of op de werkplek. Hoe minder bewegingen, hoe minder besmettingen” En een ander weet: „Dit is vooral tegen samenscholende en feestende jongeren”, maar deze respondent twijfelt wel aan de handhaving ervan. „Pak ze op en geef ze een boete”, voegt deze eraan toe.

Enkele deelnemers wijzen erop dat de instelling van een avondklok in het buitenland, zoals Antwerpen, al z’n nut heeft bewezen. En een ervaringsdeskundige snapt de ophef erover niet: „Ik heb in het buitenland, ver overzee, gewoond, waar een avondklok heel gewoon was. Daar was geen sprake van dat moeilijke gedoe zoals in Nederland met zijn verwende inwoners.”

Veel deelnemers vinden dat een avondklok niet alleen voor bepaalde regio’s moet worden ingesteld, maar voor heel Nederland. „Avondklok in het hele land, anders gaan jongeren toch ergens anders heen en zitten ze daar weer met de ellende. Het winkelend publiek is nog wel te beperken maar feestende en raddraaiende jongeren binnen de eigen regio houden, is veel lastiger”, denkt een respondent.

Veel respondenten verbazen zich ook over de ’virusontkenners’ en het verzet tegen de corona-aanpak van de overheid. Sommigen zijn blij dat de regering eindelijk met een wet is gekomen die een juridische basis aan de maatregelen geeft: „Het verzet van de samenleving tegen alles wat de overheid met betrekking tot corona voorschrijft kan via de wettelijke onderbouwing voor eens en altijd de kop worden ingedrukt.”