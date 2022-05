’Bezuiniging gevangeniswezen uitermate slecht’

Bekijk ook: Bom staat op barsten in bajes door tekort aan geld en personeel

In 2013 loodste de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven een bezuinigingsplan voor het gevangeniswezen van zo'n 271 miljoen door de Tweede Kamer. 19 gevangenissen en 3 tbs-klinieken zouden worden gesloten en 2.000 man personeel moest afvloeien. Het is dan natuurlijk geen wonder dat je later met de gebakken peren zit en in die situatie zitten we al jaren. De voltallige oppositie en veel Nederlanders wisten toen al dat dit een uitermate slecht plan was, niet in de laatste plaats door de toenemende criminaliteit en de bevolkingsgroei. En nu staat de bom op barsten en is er een enorm tekort aan personeel.

Minister Franc Weerwind mag het nu oplossen maar hij sluit zelfs verdere bezuinigingen niet uit. Het is ondertussen veiliger op straat dan in onze gevangenissen, een beter voorbeeld van het gezegde ’Penny wise and pound foolish’ is eigenlijk niet voorhanden.

Jan Pronk, Beverwijk