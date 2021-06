’F35 maakt meer herrie dan F16’

Zoveel meer dat het aanleiding is tot serieuze klachten. Vooral de lage geluidsgolven zijn buitengewoon hinderlijk en houden heel lang aan. Dan is het extra zuur dat de Amerikaanse luchtmacht inmiddels heeft ingezien dat het toestel een miskoop is. Grote baas generaal Brown stelde in het evaluatieprogramma Tac/air vast dat hij een nieuw toestel wil dat minder vooruitstrevend is, beter inzetbaar en vooral veel goedkoper in het gebruik. Het is dan ook zeer de vraag of de geplande 1750 toestellen voor de Amerikaanse luchtmacht gebouwd gaan worden. De kosten per vlieguur die ongeveer 44.000 dollar bedragen spelen daarbij ook een rol. De F16 kost ongeveer de helft. Het heeft er de schijn van dat wij blootgesteld worden aan een enorme herrie dat wordt veroorzaakt door een miskoop.

Oane Jansen, Leeuwarden