Coronazomer: Veluwe prachtig

Wij zouden half juni wandelen in Noord-Italië. Helaas geannuleerd, wat nu? Huisje geboekt voor een week op de Veluwe, e-bikes mee. Het werd een fantastische vakantie met prachtig weer in een supermooie omgeving! Iedere dag weer fietstochten gemaakt! Het nationale park de Hoge Veluwe en het Kroller-Müller museum bezocht, over de Posbank gefietst en over de uiterwaarden van Arnhem gewandeld. Mooie landgoederen bezocht. Bij thuiskomst zijn we doorgegaan met dagjes uit. Het Lauwersmeer omgefietst. Ook in en rond de omgeving van Volendam en Marken gefietst, een dierentuin bezocht én onze eigen stad herontdekt. Wij hebben genoten in eigen land!

Greta Verbeem-Lindeboom

Heeft u een bijzondere zomer gehad vanwege corona? Stuur uw bijdrage naar [email protected]