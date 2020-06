Brief 2: ’Stoppen met bezuinigen op de krijgsmacht’

Potentiële vijanden kijken nauwkeurig waar je zwakke plekken zitten, en vallen dáár aan. Net zoals de wolf de zwakste prooidieren pakt.

Misschien moeten we toe naar een krijgsmacht die in vredestijd meer maatschappelijke en humanitaire taken aanpakt - terwijl ze getraind en paraat blijven voor gewapend conflict indien nodig. Dan zien we allemaal beter hoe belangrijk ze zijn.

W. Rietsema, Woudenberg

