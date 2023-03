’Nieuwe wereldvoetbalbond oprichten’

J. Quaedvlieg maakt zich druk over de herverkiezing van Infantino als president van de wereldvoetbalbond FIFA.

De KNVB kan zich onsterfelijk maken om nu alle Europese voetbalbonden te mobiliseren. Met alle EU-landen maak je een vuist als je zegt: ’Wij richten een nieuwe wwereldvoetbalbond op. Ik wil nog wel eens zien of de Zuid Amerikaanse landen en Azië dan nog doorgaan met de FIFA. Ik denk dat ze zich dan onmiddellijk aansluiten bij Europa om een nieuwe bond te realiseren. Het is te zot voor woorden dat er geen andere kandidaat zich verkiesbaar heeft gesteld. Deze Infantino heeft natuurlijk weer een zak met geld klaar staan en wil het komende WK maar het liefst uitsmeren over 40 dagen. De voetballers zijn al overbelast met nationale en internationale clubtoernooien en dan ook nog 40 dagen wereldkampioenschappen. Grootheidswaanzin.

J. Quaedvlieg