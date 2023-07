’Keiharde confrontatie: motor- en autosport nooit helemaal veilig’

In het Vizier

En dan begon de zaterdag in Oostenrijk nog met een onschuldig, grappig berichtje in de kantlijn. Via Whatsapp lach ik met Sander Dorsman, teammanager van het Nederlandse autosportteam MP Motorsport, om het feit dat de renstal een dag eerder op Spa-Francorchamps een voorwaardelijke boete heeft gekregen van €2000.