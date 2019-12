Mijn 2019: Van de suiker af

2019 is echt mijn jaar. Niet vanwege een grote gebeurtenis maar wel van een persoonlijke. Ik heb namelijk mijn suikerverslaving overwonnen. En dat lijkt simpeler dan het is. Want al jaren kamp ik met een zucht naar suiker. Ik stam nog uit de tijd van een snoepje voor het slapen gaan. Maar begin dit jaar was ik het zat en met veel pijn en moeite laat ik nu al het ongezonde lekkers aan mij voorbij gaan. Al kost mij dat vooral in deze decembermaand veel moeite. Maar ik heb het nu al zo lang volgehouden dat opgeven geen optie is. Want ik voel mij een stuk fitter, ben een paar kilo lichter en mijn cholesterol en bloedsuiker zijn na jaren weer oké. En daarnaast is mijn tandarts ook zeer tevreden na jarenlang gaatjes vullen. En dat alles wil ik niet verliezen door weer in mijn ongezonde gedrag terug te vallen.

Marianne Steenbergen