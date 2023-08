’Overheid, doe wat aan energiecowboys’

Het blijkt dat we geen betrouwbare partners hebben in de energiewereld. We hebben te veel leveranciers, van klein tot groot. Nu gaat een kleinere het overschot dat teruggeleverd wordt in rekening brengen. De grote zullen wel volgen.

Overheid, doe er wat aan, aan de wildgroei van energiecowboys die zelf maar regels in het leven roepen. En waar blijven de kerncentrales? Dan zijn er veel problemen opgelost.

Frank van Lieshout, Etten-Leur