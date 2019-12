’Tips om energie te besparen’

Toch miste ik enkele belangrijke tips te weten: sluit ’s avonds de gordijnen, trek pantoffels aan, trek een warm vest aan.

Zelf heb ik twee dekentjes standaard op de bank liggen en wanneer ik het koud heb dan kruip ik daar lekker onder.

Wanneer ik suddervlees maak dan braad ik dit op het gasfornuis aan, daarna pruttelt het nog 2,5 uur door op een elektrisch plaatje op lage stand.

Als ik aardappels kook dan zet ik de pan met een halve centimeter water alvast laag op het fornuis zodat de pan alvast warm kan worden, vervolgens kook ik de rest van het water in de waterkoker.

Dan giet ik de pan vol en kookt het water direct, het scheelt veel gas en is ook nog veel sneller.

Zet een eierwekker in de douche en blijf er niet langer onder staan dan nodig is.

En dan als laatste tip: trek alle stekkers van apparaten standaard uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en dan met name opladers.

Het zijn maar kleine dingen maar op jaarbasis scheelt het wel.

P. van Neck, Rotterdam

