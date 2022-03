’Sancties Rusland schot in eigen voet’

De oorlog die Poetin ontketent is verwerpelijk, de oorlogszuchtige reactie, met levering van wapens aan het kansloze Oekraïne, is ook verwerpelijk. Diplomatie is de enige oplossing, zorg voor deëscalatie en beoordeel de situatie zoals deze vóór en na 2014 was en is in de Oekraïne en kijk realistisch naar de situatie. De sancties die opgelegd worden aan Rusland zijn mede een schot in eigen voet. Er zullen hier tekorten ontstaan en prijzen zijn al torenhoog aan het stijgen. Ik constateer dat de Europese leiders (en bondgenoten) deze crisis volkomen fout aanpakken en zorgen voor vooral méér leed in Oekraïne want zij zijn op elk moment kansloos. Ga direct om tafel met Poetin, staakt het vuren, houd rekening met wensen van álle Oekraïners, dus ook de pro Russische, sluit toetreding tot EU en NAVO uit en kom tot een compromis.

André Leijten, Marknesse