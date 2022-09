Uitslag Stelling: ’Thuis maak je meer kosten’

Een respondent die het onzin vindt: „Als werknemer spaar je met thuiswerken een veelvoud aan kosten uit. Je hebt bijvoorbeeld geen reiskosten meer.” Een andere stemmer reageert: „Over het algemeen zijn werknemers die op kantoor werken de mensen met de goede banen. Die kunnen echt wel wat meer gas en elektra betalen.”

De meeste respondenten geloven niet dat zes euro per dag kostendekkend is voor iemand die thuis zijn werk doet en hiervan onder andere koffie, elektriciteit en verwarming moet betalen. Niet alleen de thuiswerkvergoeding moet omhoog, maar ook de reiskostenvergoeding, zo menen veel respondenten. Iemand noemt zijn reiskostenvergoeding ’een druppel op een gloeiende plaat’.

De vergoeding is nu nog vrijwillig. Een krappe meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat werkgevers verplicht een dergelijke compensatie zouden moeten betalen.

Een respondent: „Als het thuiswerken vrijwillig gebeurt, dan is het onzin. Maar als de werkgever het verplicht, dan moet daar zeker een vergoeding tegenover staan.” Iemand anders: „Iedereen kan nu gewoon naar kantoor komen, een vergoeding is onzin”.

Sinds corona is thuiswerken in zwang geraakt. Nu de crisis voorbij is, hebben nog steeds veel werknemers de werkplek thuis, is de indruk van een meerderheid van de respondenten. „Geen gejaag, geen files en geen stress vanwege kinderen die uit de opvang gehaald moeten worden”, zo somt een stemmer de voordelen op.

Thuiswerken zou het fileprobleem kunnen oplossen, denkt het merendeel van de deelnemers. Desondanks hebben veruit de meesten niet het idee dat het toegenomen thuiswerken minder files veroorzaakt. Een reactie: „De files worden niet minder omdat steeds meer mensen een auto hebben, omdat we niet meer kunnen vertrouwen op het slechte openbaar vervoer”.

Er zijn bijna evenveel stemmers die geloven dat thuiswerkers productiever zijn dan mensen op kantoor, dan deelnemers die dat niet geloven. Iemand die daar geen snars van gelooft: „Onder thuiswerken werd ook verstaan: schuur opruimen, op de kinderen passen en boodschappen doen. Het is echt onzin dat collega’s harder gingen werken”. Een andere respondent vindt zichzelf thuis veel productiever. „Die ene week dat ik op kantoor ga werken, krijg ik echt helemaal niks gedaan.”

Een meerderheid denkt echter wel dat werken op kantoor goed is voor het welbevinden van mensen. Zo zegt iemand: „Op kantoor zijn mensen socialer en productiever dan wanneer iedereen achter een schermpje in Teams zit”. Een andere stemmer ziet teams uit elkaar vallen door het vele thuiswerken. „Iedereen zit op zijn eigen eilandje.”

Een meerderheid van de stemmers juicht het thuiswerken echter wel toe. „Als het goed wordt gefaciliteerd, dan is het prima voor de balans tussen werk en privé.” Dat is maar goed ook, want de meeste deelnemers verwachten dat mensen door een nieuwe coronagolf dit najaar of deze winter weer meer thuis moeten werken.