Brief 3 ’Giro 555 actie voor Groningers’

De giro 555 actie voor Oekraïne heeft veel geld opgeleverd, dus voor Groningen moet dat ook kunnen. Politiek Den Haag en de NAM hebben te lang getalmd om gedupeerde bewoners van het aardbevingsgebied achadeloos te stellen.

Als we dan ook ruim 100 miljoen euro weten in te zamelen, kunnen we toch wel aardig wat leed verzachten daar. Voorwaarde is wel dat de gaskraan daarna weer open kan want dan zijn we van Poetin af, hebben we weer betaalbaar gas en hoeven we dus geen kou te lijden en zijn de Groningers ook weer blij. Dat is wat ik noem een win-win-situatie.

Rob de Jonge, Westervoort

