Coronazomer: Zelfvoorzienend

Vrijwel elk jaar pakken we in de drie weken zomervakantie het vliegtuig naar ergens in Italië, nemen een huurauto en boeken her en der een huisje. Toevallig zeiden mijn man en ik in januari tegen elkaar; we gaan wat anders doen, laten we een camper huren. Wat een mooi toeval in deze rare tijden. Camper in juli opgehaald en een mooie rondtrip gemaakt via het Zwarte Woud, Oostenrijk, Beierse Woud, Zuid en Noord Bohemen en de Harz. Prachtig. Rustig. Helemaal zelfvoorzienend. En de discipline met betrekking tot de corona-regels was overal heel wat beter dan in eigen land. Lekker uitgerust teruggekomen en een prachtige ervaring rijker.

Frank Broedelet, Deil

Heeft u een bijzondere zomer gehad vanwege corona? Stuur uw bijdrage naar [email protected]