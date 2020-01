Verspreiding salafisme moet worden gestopt

De Kamer draait al bijna twee decennia om de hete brij heen. Daarom gaat een Kamercommissie onderzoek doen naar de ’ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen’. In 2002 kwam het tv-programma NOVA met onthutsende rapportages over moskeeën en islamitische scholen waarin het salafisme werd gepropageerd. Dat was achttien jaar geleden! Kamerleden waren geschokt. Het is zo vreselijk leuk om van politici te horen dat ze geschokt zijn. Maar dit betekent niet dat ze ook nog iets gaan ondernemen.