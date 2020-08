’Vergiftiging Rusland-opposant Navalny onwaarschijnlijk’

Aleksej Navalny is al enkele jaren de belangrijkste oppositieleider van Rusland. En daarmee de luis in de pels van Poetin. De twee kunnen elkaars bloed wel drinken. Dat heeft Navalny al enkele malen in de gevangenis gebracht, maar hij weet niet van wijken en blijft Poetin op de huid zitten.

Het Kremlin heeft een lange staat van dienst als het gaat om het vergiftigen of op een andere wijze uit de weg ruimen van politieke tegenstanders. Ook nu weer schijnt Navalny op een binnenlandse vlucht onwel te zijn geworden.

Vergiftiging is al direct de conclusie en de vinger wijst weer meteen naar Poetin. Als dat zo zou zijn zou het wel een erg onorthodoxe wijze zijn geweest, want het Kremlin heeft wel zwaardere middelen om iemand het zwijgen op te leggen.

Of zou Navalny er zelf de hand in hebben gehad om Poetin in een kwaad daglicht te stellen? Inderdaad, een vergaande conclusie. Maar bedenk: in de liefde en de politiek is nu eenmaal álles mogelijk!

Jan Muijs

Tilburg