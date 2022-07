’Ouderen uit woning gejaagd’

De meeste gepensioneerden kunnen die aanslagen niet betalen, zeker niet ieder jaar weer. Omdat hun koopkracht sinds 2014 tot naar reële verwachting eind dit jaar af nam, met meer dan 30% (!). Een direct gevolg van het rente beleid van de Europese Centrale Bank, bedoeld om Zuid Europa overeind te houden. Bij de verkoop belast je vervolgens de waardevermeerdering van de woning, wat dat dan ook moge zijn. Maar veel is het wel, alweer als gevolge van datzelfde beleid van de ECB. In combinatie met het volstrekt falende woningbouwbeleid. En zie daar, de woning is vrij en de oudere de klos, beroofd. Klaar om te gaan wonen in een niet beschikbare woning, dus in een kartonnen doos. Vergeet vooral niet het rechtvaardig te noemen, omdat het inkomensverschillen verkleint. Fijn dat er al vast een minister van armoedebeleid is benoemd.

Willem de Kan