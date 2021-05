Maar zou dit écht zijn laatste wedstrijd als coach geweest zijn? Zijn tranen tijdens en na de wedstrijd waren ontroerend en duidden op een definitief afscheid. Al weet je het maar nooit met de ’Kleine Generaal’.

Dickie coachte zoals hij vroeger speelde: fel, met passie en 100 procent inzet. Mooi ook zoals aanvoerder Berghuis hem na afloop nog even een knuffel gaf. Voetbal is emotie, zo bleek zondag maar weer in de Kuip!

Bas Overmars, Amsterdam