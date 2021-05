’Sportscholen open? Ga toch fietsen!’

De discussie over de noodzaak van de ’open terrassen’ is nog niet gevoerd of we vliegen elkaar alweer in de haren over de sportscholen. En of de sportscholen nou open moeten mogen of niet, over één ding zijn we het wel eens: in beweging komen is een goed idee.

Tegenstanders wijzen op de ervaringen van vorig jaar. Toen waren de sportscholen een tijdje open, maar dat beviel niet iedereen. Afspraken werden lang niet altijd nagekomen. Reden voor Heijboender om de deuren van de sportscholen nog even gesloten te laten: „Ervaring vorig jaar was zeer slecht. Alle afspraken waren prima, alleen niemand hield zich eraan. In plaats van één persoon bij een apparaat, zag ik meerdere mensen per apparaat. Niemand hield zich aan de looprichting en apparaten werden gewoon slecht schoongemaakt. Het werd ofwel niet gedaan of er lag meer op de grond dan op de machine, doordat van grote afstand werd gespoten. Controle? Je kan en mag van de jonge meisjes die bij deze keten zijn aangesteld niet verwachten dat ze als politieagent functioneren. Ze werden gewoon weggezet met een ’zeur niet zo’ door veel van de klanten die dagelijks komen. Het is zoals met alle regels: we bepalen zelf of we er snel vanaf zijn.”

Bij Jcbnws01 ging het heel anders: „Mijn sportschool neemt de regels in acht. Ramen open, minder mensen. Anderhalve meter. Kijk ter vergelijking eens naar het winkelcentrum en aanschouw het zelf. Een chaos.”

En toch zijn mensen huiverig om binnen te sporten. Frederick Smiths wijst op dezelfde argumenten als prof. dr. ir. Ger Rijkers: „Dicht blijven lijkt me nog even verstandig, want de puffende, zwetende lijven en bewegende apparaten in een vaak slecht geventileerde ruimte is nou niet bepaald Covid-safe te noemen.” En ook Brompot is beducht voor een bedompte atmosfeer in de sportschool: „Op een sportschool ben je toch veel langer bij elkaar in de buurt dan in een winkel. En je staat flink te zweten en te hijgen waardoor je veel meer druppeltjes verspreidt. Het risico is gewoon nog te groot.”

"Vergeet niet dat mensen die sporten bewust met gezondheid bezig zijn en dat dien je nu juist te stimuleren."

Voorstanders wijzen echter op de stevige investeringen die in veel sportscholen - verplicht - zijn gedaan om de luchtverversing goed te regelen. Wdewilde heeft dat met eigen ogen gezien: „Als ik zie wat mijn sportschool heeft geïnvesteerd met betrekking tot het voorkomen van besmettingen, dan is het daar vele malen veiliger dan in de supermarkt.” Ook sportschoolhouder Rouel_edens wijst daar op. Verder merkt deze reageerder op dat sportschoolbezoekers zich zeer bewust zijn van het belang van hun gezondheid: „Vergeet niet dat mensen die sporten bewust met gezondheid bezig zijn en dat dien je nu juist te stimuleren. Zeker als je weet dat te dikke mensen vaak een slecht immuunsysteem hebben. Dat is allang wetenschappelijk onderbouwd. Het enige wat ze doen is winkels open gooien, waar niks wordt schoongemaakt en verspreiding eerder plaatsvindt dan in een sportschool. Mijns inziens: we hebben inderdaad een virusprobleem, maar ook een kabinet met een gebrek aan inzicht...”

Nu heeft deze reageerder natuurlijk een financieel belang bij openstelling, zoals ook Arie Boomsma, die zelfs stelt dat de sportscholen nooit hadden moeten sluiten. Dat levert Boomsma maar weinig medestanders op, ’want die Boomsma praat alleen maar naar zijn eigen portemonnee’. Edwinvanderman vindt wel dat ook Arie Boomsma zijn geld moet kunnen verdienen, maar „binnen sporten is nu nog niet verstandig. Beter is dat ook Aries club in de buitenlucht zijn oefeningen gaat doen, zoals ze nu ook al doen. In de buitenlucht is nu eenmaal de kans op besmetting minimaal. Ook Arie moet dit nu wel weten. Dus: bewegen is prima, maar doe dat in de buitenlucht.” Daar is ook Gabydehaas kort over: „Lekker dicht laten en buiten sporten.”

Een aantal reageerders ondervindt zelf de negatieve gevolgen van de sluiting van de sportscholen. Thannhausera wil graag weer aan de gewichten trekken: „Ik ben erg veranderd in negatieve zin. Ik ben lui geworden, aangekomen, heb weinig zin om wat te doen. Echt heel vervelend.” En ook Peer2083 heeft last van coronakilo’s: „Ik ben sinds vorig jaar 20 kilo gegroeid en dat is veel erger dan 10 Covid-aanvallen.”

Onlanden vindt dat niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk: „Het grootste risico is dat mensen ongezond worden en overgewicht krijgen. Want dat zijn de risicogroepen voor corona, diabetes enz. Dus maak de bevolking fit en gezond, dan krijg je minder ic-opnames.”

Maar je kunt ook sporten zonder sportschool, zegt Retep 100: „Er zijn legio manieren om thuis te sporten, als het om deze essentie gaat.” Zal wel, maar veel mensen hebben toch de motivatie nodig van een trainingsmaatje of een sportschoolmedewerker. Markje1970 heeft daar geen last van, maar zegt toch: „Ik kom nooit in de sportschool, maar toch zeg ik: ’openen voor mensen die wel willen’. Wil je niet, dan ga je toch gewoon niet?” Ook Duijn1963 zegt: „Gewoon openen die handel: gezonde mensen worden niet ziek. Opgesloten mensen wel.”

Het laatste woord is vandaag aan Garden, die snapt dat de nood hoog is: „Iedereen is het zat, meer dan zat. Maar nu gekke dingen gaan doen, verlengt de ellende alleen maar. Ga lekker fietsen, mountainbiken, wandelen of sport buiten.”