’D66 gericht op eigenbelang’

Het direct opstappen van minister Ernst Kuipers, D66 is een daad van onbehoorlijk bestuur. Weglopen van een ministerspost van Volksgezondheid is schadelijk voor het landsbelang en het aanzien van de politiek. Opstappen voor een functie in het buitenland maar niet willen of kunnen aangeven hoe of wat. Wel in de zekerheid van een riante wachtgeldregeling.

De onverantwoordelijke bestuurscultuur van D66’ers, ministers en staatssecretarissen, is ronduit stuitend. Mark Rutte als demissionair minister-president laat dit zonder slag of stoot gebeuren. De koning wordt op onfatsoenlijke wijze door D66 voor het blok gezet.

Het toont weer eens overduidelijk aan dat D66 volledig onbetrouwbaar is en puur partijpolitiek bedrijft, waarbij persoonlijke belangen absolute prioriteit hebben.

J. Werkhoven