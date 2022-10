Premium Het beste van De Telegraaf

Poetin viert feest, maar verliest terrein

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Het komt 38 jaar later, maar het absurde stukje theater dat Vladimir Poetin in de poenerige Georgische zaal in het Kremlin hield had niet misstaan in 1984, de klassieker waarin George Orwell meedogenloos het masker van de dictatuur blootlegde. In een moderne variant op Newspeak, Speakwrite en Doublespeak waarbij de betekenis van een zin of woord totaal veranderd is – zo is het Ministerie van Oorlog in 1984 het ministerie van Vrede en heet de afdeling propaganda het ministerie van Waarheid –, loog Poetin erop los om de annexatie van een stuk land zo groot als Portugal een bevrijding te noemen.