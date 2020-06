Racisme en extreemlinks twee kanten van dezelfde medaille

Plundering en brandstichting horen niet bij de democratie. Het extreemlinkse geweld van de afgelopen dagen in Amerika laat zien tot welke afschuwelijke daden deze lieden in staat zijn. Een van de supporters van de plunderaars zei in de media geen medelijden te hebben met de geplunderde bedrijven: „De ceo’s zijn medeplichtig. Politiemannen zijn de ordehandhavers van het kapitalisme. Dit land is gebouwd op zwarte mensen, en de ongelijkheid kan alleen met geweld in stand worden gehouden. Dat is wat de politie doet. Wij zijn lang niet zo gewelddadig als het systeem.”