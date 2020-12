D66 is erg druk met waan van de dag

De kranten staan vol over het gedachtegoed van Thierry Baudet, maar er is een tweede charismatische politicus in Nederland die zich graag laat aanleunen dat ze genoemd wordt als potentieel minister-president. Dat is Sigrid Kaag. Over haar opvattingen lees je weinig. Na de moord op de leraar Samuel Paty was er één ongelukkige tweet die de indruk wekte dat de man onthoofd is door de vrijheid van meningsuiting, in plaats van door een terroristische islamist. (Andere politici benoemden dat onmiddellijk wel). Maar verder stilte.