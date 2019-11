Brief 1 ’Niet strooien door PFAS levensgevaarlijk’

Zoals het er nu naar uitziet, kan er op de wegen deze winter niet gestrooid worden tegen de gladheid. Hert strooizout bevat te veel schadelijke chemische stoffen. Er zal dus door ijsvorming op de wegen gladheid ontstaan, waardoor er ongelukken zullen gebeuren die normaliter voorkomen hadden kunnen worden. Dit zullen ongelukken met dodelijk gevolg of zwaargewonde personen opleveren. Verder zal er veel blikschade en filevorming ontstaan.

Kinderen die in buitengebieden wonen en op de fiets naar school toe gaan, en er recht op hebben om op een veilige manier naar school te kunnen gaan, kunnen met de fiets uitglijden, en kunnen behoorlijk lichamelijk letsel op lopen.

Dus de regel die zogenaamd bedoeld is om voor onze gezondheid in te staan, is belangrijker dan de gezondheid van de mensen die ’s morgens naar hun werk gaan, en van onze kinderen!

Herman van Wereld

