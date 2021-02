’Controle nodig op toeslagen’

Hoe kan het ook anders de verkiezingen komen eraan. Waar ik haar niet over hoor is dat is dat 20%, dus 1/5 van de aanvragers van de € 30.000,00 fraudeurs zijn. Ze hebben geen kinderen of ze hadden nooit een toeslag ontvangen. Uiteraard is niet alles goed gegaan bij die terugvordering, maar dat er een goede controle nodig is blijkt nu maar weer.

Johan van de Put, Roelofarendsveen