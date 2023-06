’Migratiedeal een grote misser’

Minister Hoekstra is hoopvol gestemd doch daar voel je al twijfels bij. Hoopvol is bij onze politici met veel geld strooien en hopen dat hun plannetje zal slagen. Tunesië is honderden miljoenen euro's aan gunstige ’leningen’ in het vooruitzicht gesteld met daarnaast nog eens 150 miljoen directe economische steun en.. 100 miljoen euro subsidie voor grensbewaking. In ruil moet Tunesië aan de slag met het bestrijden van mensensmokkel en uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen. Alleen Hoekstra is hoopvol gestemd, de bevolking ziet een grote misser.

Mevr. Brugman, Lelystad