Bent u al coronamoe? Het virus van de angst wordt aangewakkerd door een constante stroom aan berichtgeving in kranten, op de radio en aan de talkshowtafels. Iedereen doet er een plasje over en iedereen lijkt er verstand van te hebben. We leven in een land van duizend meningen. Zeventien miljoen virologen, op dit hele kleine stukje aarde.