Brief 1 ’Extra toezicht in trein en op station’

Daar loopt de agressieve bejegening, en vooral van jeugdigen, de spuigaten uit. Bedreiging van de medewerkers, bespugen, lichamelijk geweld, het is dagelijks op veel plaatsen in de trein aanwezig. Sinds 1919 is er altijd de Spoorwegpoltie geweest, die zorgde voor de openbare orde in treinen en stations.

Maar sinds 1 januari 2013 is de Dienst Spoorwegpolitie in zijn geheel opgeheven en is als nieuwe Dienst Infrastructuur deel uit gaan maken van de Landelijke Eenheid van de politie waar ook de Dienst Verkeerspolitie, Waterpolitie en Luchtvaartpolitie aan zijn toegevoegd, Op papier natuurlijk allemaal prachtig, maar met desastreuze gevolgen voor het toezicht in treinen en op stations. NS-boa's doen hun uiterste best maar moeten elk jaar honderden keren de hulp van de politie inroepen omdat confrontaties met dronken en agressieve gasten meer regel is geworden dan zeldzaam. Het zou al enorm helpen als treinen en stations ontoegankelijk worden gemaakt voor overlastgevers en mensen zonder treinticket. De oude en vertrouwde Spoorwegpolitie wordt node gemist.

Jan Muijs, Tilburg

