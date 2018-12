’Kind niet in winkelwagen’

Hoewel dat hele idee eigenlijk al onhygiënisch is gezien het feit dat sommige kleine kinderen vieze luiers of onderbroeken aan hebben en inderdaad vieze schoenen, vind ik plastic schoenhoesjes een dom idee. Heel handig om je kind in het winkelwagentje te zetten maar het is blijkbaar ook meegelopen naar de supermarkt dus waarom niet gewoon het kind naast het karretje laten lopen? We willen toch juist zoveel mogelijk van dat plastic af? Geen plastic tasjes maar wél schoenhoesjes, het moet niet gekker worden.

P. van Neck, Rotterdam