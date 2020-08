Jammer genoeg lukte het daar niet om mijn nieuwe bril naar tevredenheid te laten afstellen. Ik ben teruggegaan naar Lisse met m’n oude bril. Ondanks dat de garantietermijn verstreken was, hebben zij andere glazen in deze bril gezet zonder kosten. Topservice, fijn om weer terug te zijn.

Marjan Jansen-Bloem, Nieuw-Vennep

