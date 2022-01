Brief 3 ’Waar staat Turkije in conflict?’

Ik lees in het dreigende conflict over Oekraïne veel over standpunten van Europa en de VS en de NAVO. Wat mij verbaast, is dat ik nergens iets lees of op televisie iets hoor over wat de positie van Turkije in deze kwestie is. Turkije is toch echt wel een belangrijke militaire grootmacht binnen de NAVO.

Turkije is NAVO-lid maar Turkije schurkt ook aan tegen het Rusland. Immers Turkije kocht een Russisch luchtafweersysteem van de Russen met sancties vanuit de VS als gevolg. Is Turkije nog wel betrouwbaar voor NAVO? Of kiest Turkije de kant van Poetin als buurman aan de Zwarte Zee?

F.R. van Norren, Bussum

