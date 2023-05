’De consument bepaalt’

Dat het kabinet zich gaat bezighouden met grote prijsverhogingen is zonder meer terecht. Het kan zich in eerste instantie bezighouden met de prijsontwikkelingen bij de openbare nutsbedrijven, waar de prijstellingen door het verschijnsel van variabele en vaste contracten nogal mistig is voor de consument.

Echter, bij fabrikanten van producten in, bijvoorbeeld, de supermarkten, is het aan de consument om de disproportionele prijsstijgingen een halt toe te roepen, simpelweg door de producten niet te kopen. Het is nog altijd zo dat de consument bepalend is bij vraag en aanbod van het assortiment.

R.L. van Hasselt, Gieten

