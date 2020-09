Hoe kostbaar is het als je er ’s nachts even helemaal doorheen zit en opeens een van je vrienden langs de kant staat om je mentaal op te peppen. Camiel, grote klasse!

Marianne Bouwman,

Amstelveen

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.