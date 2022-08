Corpsbal uitgerangeerd

Opleider Marcel van Oss zegt dat we ons echt wel zorgen moeten maken om corpsleden die vrouwen hoeren noemen (Tel. 29/7). Ik vraag mij echter af of deze mannen nog wel de toekomstige bestuurlijke top van Nederland zullen gaan vormen, zoals hij stelt. In het Verenigd Koninkrijk heeft ’corpsbal’ Boris Johnson al het veld moeten ruimen vanwege een falend moreel kompas, en zijn de belangrijkste kandidaten voor het premierschap nu een vrouw en een man met wortels in de Hindi-gemeenschap. In Nieuw-Zeeland is premier Jacinda Ardern populair. KLM? Marjan Rintel gaat het proberen. Tijden veranderen, dus seksisten van corpora, jullie plaatsen vooral jezelf buiten spel.

Marcel Gerrits Jans