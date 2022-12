’Kiesdrempel helpt gevestigde partijen’

Beseft hij wel dat hij daarmee de gevestigde partijen nog meer macht geeft en de enkele onafhankelijke echte volksvertegenwoordigers die we nu nog hebben, doet verdwijnen? Door de tijd hebben politieke partijen zich een veel grotere rol aangemeten en bevoegdheden geclaimd dan de grondwet ze geeft. Een voorbeeld: de praktijk om mensen op hun kieslijst te dwingen de partijlijn te volgen is m.i. in de grondwet absoluut niet te vinden en per definitie dus weinig democratisch. Ik ben van mening dat het voor onze democratie beter zou zijn om de partijen een veel kleinere rol te geven. Misschien zelfs maar afschaffen. De leden van de Tweede Kamer zouden met die ruimte dan weer echte volksvertegenwoordigers kunnen zijn zoals het ooit bedoeld is. Wellicht kan een districtenstelsel daar ook een bijdrage aan leveren.

A. Timmerman, Capelle a/d IJssel