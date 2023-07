’Belasting is al erg hoog’

Vooral het feit dat de waterschappen hebben aangekondigd de gestegen kosten, onder meer vanwege de inflatie, niet uit eigen reserves te willen betalen zorgt voor onbegrip bij de meeste stellingdeelnemers (89%). „Mijn kosten zijn het afgelopen jaar ook gestegen, maar ik kan deze nergens op verhalen”, foetert een respondent. „Ik begrijp niet dat alle prijsverhogingen bij de consument terechtkomen”, reageert een ander. „Als burger moet je alleen maar betalen; het huishoudboekje van de waterschappen krijg je niet te zien. Het niet inzetten van reserves vind ik belachelijk; het zou geen winstgevende onderneming mogen zijn.”

Veel respondenten (82%) vinden het raar dat burgers nu moeten opdraaien voor de hogere kosten van de waterschappen. „Nederland moet eens stoppen met ’we komen geld tekort dus verhoog de belasting maar’. Het belastingstelsel in ons land is kapot en moet opnieuw worden uitgevonden”, stelt een respondent. „We betalen in dit land al zo gigantisch veel belasting. Ik krijg het gevoel dat ze de eigen inwoners echt tot de laatste cent willen uitknijpen. Er lijkt geen einde aan te komen.”

Sowieso kunnen de kosten voor de waterschappen wel omlaag, stelt een respondent. „Stuur eerst de helft van het kantoorpersoneel naar huis. Moet je zien hoeveel geld dat opbrengt.”

De bureaucratie die er bij de waterschappen zou heersen, is bij meer respondenten onderwerp van gesprek. „De bureaucratie druipt ervan af”, aldus een ervaringsdeskundige. „Ik heb via mijn werk vaak met ze te maken gehad en gemerkt dat ze zelfs als iets simpel kan, het nog omslachtig doen. Er zit daar meer volk op kantoor dan in het veld werkzaam is.”

Een ander heeft het over ‘dure inefficiënte organisaties’. „Die waterschappen hebben de mooiste kantoren en allemaal een loodzwaar bestuur, met als gevolg hoge kosten. Ze doen goed werk, maar de vraag is wel hoe efficiënt dat gaat.”

84% van de respondenten is er dan ook van overtuigd dat het waterbeleid in ons land efficiënter kan worden geregeld dan nu gebeurt. Het loskoppelen van waterschappen en politieke partijen lijkt 87% van de stellingdeelnemers een goed plan. „Dat de waterschappen landelijk verkozen worden, blijf ik raar vinden”, verwoordt een respondent de mening van velen. „De kennis en kwaliteit van al die namen op de lijst zeggen de meeste kiezers niets. Kunnen er niet beter mensen met de beste expertise worden ingezet dan mensen met de meeste stemmen?”

Ook vindt 69% van de respondenten het onlogisch dat de grenzen van veel van de 21 waterschappen nu vaak de grenzen van de provincies overschrijden. „Is één waterschap per provincie niet veel beter qua overleg en beter bestuurbaar?”, vragen velen zich af.

Ondanks de kritische noten zien veel respondenten het nut van de waterschappen in. 57% geeft aan ze belangrijk te vinden en 16% zelfs zeer belangrijk. „In een land dat onder de zeespiegel ligt, is het beheersen van water extra belangrijk”, stipt iemand aan. „Fijn dus dat er mensen zijn die daar dagelijks mee bezig zijn.”