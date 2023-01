In deze moeilijke tijd zijn wij zo liefdevol geholpen bij Dierencrematorium Majesta Flevoland. Zij hebben de tijd genomen om naar ons te luisteren en wel op een zondag! Heel troostrijk en fijn. Het afscheid voorafgaand aan de crematie was al net zo liefdevol. Als je als mens zo van slag bent is Majesta echt een rustpunt en begripvol bedrijf. Mooi om te ervaren dat je huisdier geen nummer was en dat je als eigenaar ook meetelt door de echte en gemeende aandacht. Hulde aan Majesta!

Karin Dusseldorp

