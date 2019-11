Brief 3 ’Racisme is van alle tijden’

Racisme is van alle tijden en heeft echt niet alleen te maken met het verschil in ras. Het is niets anders dan je afzetten tegen iets dat anders is. Het is zo goed als bij elke persoon latent aanwezig. Sommigen kunnen het onderdrukken. Dat racisme veel voorkomt op voetbalvelden komt door de publiciteit. Vaak is een arrogante houding al het lontje dat de ontploffing veroorzaakt. Jaloezie is ook vaak een oorzaak om iemand onheus te bejegenen. We moeten helaas met racisme ’leren leven’.

J. Prins, Sliedrecht

