Brief 1: ’Kortetermijnbeleid met energie’

Inmiddels worden nieuwe woningen niet meer aangesloten op dat gasnet en worden de bewoners verplicht tot het aanschaffen van enorm dure voorzieningen zoals warmtepompen. Om nog maar te zwijgen over de ruimte die zo'n installatie inneemt in je huis of (kleine) appartement. Dat vergt straks weer dure aanpassingen. Het korte termijnbeleid van deze regering is hemelschreiend.

N. van Smoorenburg, Nieuwveen

