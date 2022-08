Het kabinet staat erbij en kijkt ernaar: geen visie, geen regie, een aanfluiting

Premium Buitenland

Afghaanse minister van Financiën nu Uber-chauffeur: ’Het voelt soms als een droom’

WASHINGTON Khalid Payenda (40) stapt vooral ’s nachts in zijn zwarte Honda Accord, want dan leveren ritjes het meeste op. Hij wordt wel eens gevraagd naar zijn accent. Dan vertelt hij dat hij uit Afghanistan komt, „maar meer meestal niet.” Hij is dankbaar voor het werk, zo zegt hij. Want het consult...