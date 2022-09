Brief 1: ’Kaag geeft wantrouwen treffend weer’

Het optreden van het kabinet vanaf het begin van de prijsstijgingen was er niet een van vooruit zien. Niet actief maar incompetent reactief, met alle armoedegevallen vandien. Een snel in elkaar geflanst prijsplafondplan zal de mensen niet gaan helpen. Het verbruik is zo verschillend, daar kun je niet één lijn in trekken. Een maximumprijs voor gas en elektra is wel af te spreken doch deze mag niet veel hoger zijn dan wat we gewend waren te betalen en wel met terugwerkende kracht.

De energiemaatschappijen maken woekerwinsten over de rug van de burger en hoge accijnzen stromen naar de staatskas. De overheid heeft in haar aanpak gefaald en zal de rekening dienen te betalen.

André Leijten, Marknesse

