Claim van NAVO over winst veel te vroeg

De NAVO is soms net Ajax. Niet dat ze altijd willen aanvallen, maar ze lopen wel soms over van arrogant en mogelijk (onterecht) zelfvertrouwen. Neem de Amerikaanse generaal Mark Milley bijvoorbeeld. Die verklaarde deze week in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel nog maar eens dat Rusland de oorlog in Oekraïne heeft verloren. Niet zomaar, maar ’strategisch, operationeel en tactisch’. Alsof dat nog niet genoeg was volgde nog de opmerking, „dat Rusland nu wereldwijd een paria is en dat de wereld wordt geïnspireerd door de dappere onverzettelijkheid van Oekraïne.”