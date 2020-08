Houd de mkb’ers overeind, zij lopen op hun laatste benen

De grote vraag bij veel gezinnen op dit moment is, ’gaan we dit jaar naar het buitenland op vakantie, of niet?’ Lastige vraag, want hoeveel risico wil je lopen? Als de regio waar jij op dat moment vakantie viert, van ’code geel’, naar ’code oranje’ of ’code rood’ gaat, dan zit er niets anders op dan bij thuiskomst twee weken in quarantaine te gaan. Dat is vervelend voor jou en je gezin natuurlijk, maar het is vooral vervelend voor je werkgever die erop had gerekend dat je na je vakantie weer aan het werk ging.