’Havenstaking belet lossen goederen’

Maar daar zal de FNV welk even een stokje voor steken. Niek Stam van FNV-havens vindt het nodig om misbruik te maken van de situatie door een havenstaking aan te kondigen vanaf het moment dat de schepen Rotterdam gaan binnenlopen. Niks snel lossen van goederen of een extra inspanning leveren om de achterstand in te halen. Meer loon en anders "gaan we lekker in ons bedje slapen" aldus deze vakbond bestuurder. Niet zo gek dat zo'n bond met zo'n figuur aan het roer, (treffende vergelijking in dit geval) steeds meer sympathie verspeelt.

Geert Boogaard