Brief 1 ’Amsterdam lijkt liefdadigheidsinstelling’

Maar in de gemeente Amsterdam krijgen illegale asielzoekers miljoenen aan subsidies. Niet alleen is bed, bad en brood en zorg gratis. Maar ook kunnen ze ook deelnemen aan yoga-, EHBO- of een ondernemerscursus op kosten van de gemeente. Dit terwijl zij eigenlijk illegaal hier verblijven en het land moeten verlaten. Het college van B&W heeft vervolgens geen geld voor mantelzorgers of daklozen! Volgens wethouder Rutger Groot Wassink GroenLinks) is er voor de opvang van illegalen 12,38 miljoen beschikbaar. Amsterdam is net een liefdadigingsinstelling.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

