DIT VIND IK LEUK

Stan Huygens Journaal

Zoete inval in Telegraaf-café

Vogels van velerlei pluimage schoven aan voor de lunch in ons Stan Huygens Café op de Masters Expo. Het attente RAI-personeel zette extra tafels neer zodat iedereen kon zitten. Al komen we op deze pagina ruimte tekort om al onze gasten een plekje te bieden: graag geven we toch een indruk!