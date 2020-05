Uitslag stelling: ’Tata Steel nationaliseren’

Het gros van de deelnemers (81 procent) staat helemaal achter de werknemers van Tata Steel in IJmuiden die deze week het werk neerlegden en toegangspoorten blokkeerden uit protest tegen de reorganisatieplannen van de Europese leiding en het plotselinge vertrek van hun directievoorzitter Theo Henrar. De meeste deelnemers vermoeden, net als de werknemers, dat het ontslag van Henrar gedwongen was en vrezen voor een massaontslag in bij Tata Steel IJmuiden „Er zijn al te veel bedrijven van Nederlandse oorsprong naar het buitenland verdwenen waarbij ook talloze banen verdwenen”, luidt een reactie. En: „Laat dit mooie bedrijf niet ten onder gaan door de verlieslijdende en geldverslindende Engelse hoogovens.” Een respondent, tevens medewerker van Tata, roept om hulp: „Ik werk al 40 jaar bij dit bedrijf en heb alle wisselingen van de wacht meegemaakt. Hoogovens, Corus en nu Tata. Dit bedrijf is een gezonde, unieke economische motor voor Nederland. Het biedt werk aan 9000 eigen medewerkers en meer dan 10.000 extra banen aan leveranciers. We moeten een catastrofe voorkomen door samen de schouders eronder te zetten!”

De economische waarde van Tata Steel voor Nederland is enorm, stelt de meerderheid. „Een groot deel van Noord-Holland leeft van Tata.” Daarbij vindt men het belangrijk dat we de sector binnen Nederland houden: „We hebben een sterke eigen staalindustrie nodig. We zijn voor te veel zaken afhankelijk van het buitenland. Staal is cruciaal voor onze economie.” Tata verdient in ieder geval vergelijkbare steun zoals Air France-KLM krijgt, vindt meer dan de helft. „Dit is het hart van de economie. KLM kan nog vervangen worden door andere luchtvaartmaatschappijen. Voor dat geld kunnen we beter goede maakbedrijven steunen.”

Tegenstemmers menen echter dat we de markt z’n werk moeten laten doen en de overheid vooral geen geld moet pompen in deze massabedrijven: „laat de markt dit regelen. Als dat betekent dat ze moeten sluiten, dan is dat maar zo.” Ook zijn enkelen bang dat noodhulp niet op de juiste plek terecht komt: „Zowel AirFrance-KLM als Tata Steel hebben een buitenlandse eigenaar. Van den zotte dat met belastinggeld het bezit van buitenlandse aandeelhouders overeind wordt gehouden.” Iemand voegt toe: „Tata niet redden zoals AirFrance-KLM waarbij onze belastingcenten worden uitgedeeld aan de CEO van Airfrance.” Menig deelnemer ziet weinig toekomst voor het bedrijf: „Staalproductie in een land zonder grondstoffen heeft geen toekomst. Landen met grondstoffen gaan toch altijd onder de prijs zitten. Tata steel wordt een bodemloze put.” Anderen zien het minder somber in: „Tata moet het heft in eigen handen nemen, stelt deze groep. „Op eigen benen staan. Staal is uit dus moet het bedrijf reorganiseren en zich aanpassen aan nieuwe mogelijkheden.”

Voorstemmers denken juist dat voor grondige aanpassingen overheidssteun nodig. „Staal is basisindustrie dat in publieke handen de slag naar verduurzaming zal moeten maken.”