Uitslag Stelling: ’Extra arbeid moet lonen’

De Tweede Kamer wil er een bonus komt voor mensen die voltijds werken. Dit zou een oplossing moeten zijn voor het personeelstekort in met name de zorg en het onderwijs. Slechts een kwart van de stemmers denkt dat deze financiële prikkel het gewenste effect zal hebben. Een voorstander stelt: „Ik zie het wel zitten, maar het is eigenlijk niet meer dan een pleister op een failliet systeem van inkomensafhankelijke toeslagen.”

Afgelopen juni liet het kabinet een voltijdsbonus al onderzoeken. Volgens het College voor de Rechten van de Mens zou dit discriminerend zijn. Meer dan de helft van de deelnemers vindt dit ook. Iemand licht toe: „Een voltijdsbonus is discriminatie ten opzichte van al diegenen, die wel willen, maar om welke reden dan ook, niet in staat zijn om 40 uur te werken.” Een evengrote groep stemmers geloof ook dat een voltijdsbonus zal zorgen voor meer ongelijkheid tussen mannen en vrouwen omdat vrouwen in de praktijk toch vaker de zorg voor de kinderen op zich nemen. „Juist doordat we in deeltijd kunnen werken, werken er meer vrouwen”, weet een respondent. „Leuk zo’n bonus, maar waar laten al die fulltime werkende ouders hun kinderen? Opvang is duur en er is nergens plek!”, stelt een ouder. Van de stemmers denkt 37 procent dat de voltijdsbonus zou kunnen werken als kinderopvang voor iedereen gratis wordt.

Ook denken sommigen dat parttime werk in sectoren met hoge werkdruk gunstig is: „In de zorg kan je beter ook parttimers hebben, valt er eentje uit dan heb je nog iets om op terug te vallen. Als een fulltimer wegvalt heb je helemaal niets!”

Volgens de meeste stemmers zal geen enkele bonus of salarisverhoging werken zolang de loonbelasting niet meer omlaag gaat. „Zolang de overheid alles weer afroomt door middel van belastingen, werkt geen enkele verhoging.” In de Miljoenennota staat onder meer dat werknemers minder belasting gaan betalen en de arbeidskorting stijgt. Dit is niet genoeg, vindt men. „Het hele systeem van toeslagen moet weg en de inkomstenbelastingen van schijf 1 en 2 moeten verlaagd worden”, klinkt het.

Ook moet in veel sectoren de werkdruk omlaag en overuren beter betaald worden, wordt veelal geopperd. „Ik werk in het onderwijs en heb een baan voor vier dagen. In de praktijk betekent dit dat ik ruim over de 40 werkuren kom met voorbereiding, nakijken en vergaderen. Als ik voltijds zou ga werken houd ik helemaal geen vrije tijd over. Zo komen mensen in een burn-out!”, vertelt een stemmer. Iemand anders gaat hierop door: „Ik denk dat je de werkdruk(stress) niet verlicht doordat meer personeel meer uren gaat werken. Wel door overbodige administratie, etc. uit het werkproces te halen.”

Van de stemmers werkt een derde momenteel zelf voltijds, 16 procent zou meer gaan werken als hij/zij er financieel flink op vooruit zou gaan. Een evengrote groep vindt vrije tijd belangrijker dan de eventuele extra inkomsten. Iemand zegt: „Voor veel parttimers is het een keuze van balans tussen werk en gezin. Daar gaat een bonus geen grote verandering in brengen.”