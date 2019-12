’Samen stilstaan bij kerst’

Even niet denken aan scheuren in je huis of het gebrek aan geld. Verdriet kan niemand wegnemen. Kerst gaat niet om kado's maar om samen te genieten van elkaar. Houd rekening met elkaar. Denk om de dieren en ouderen als je knalt met vuurwerk. Allemaal fijne kerstdagen, mooi aangekleed of in (kerst-) trui met een mooi gedekte tafel of met stamppot. Bij elkaar. De kerstgedachte!

Ria Smink-Wijntjes

Tiel